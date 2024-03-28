Konya'da evinin balkonundan düşen kadın öldü
Konya'nın Seydişehir ilçesinde altıncı kattaki evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde altıncı kattaki evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.
Hacıseyitali Mahallesi Seyyidharun Bulvarı'ndaki 8 katlı apartmanın altıncı katında oturan Hatice A. (70) balkondan düştü.
Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hatice A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Alzaymır hastası olduğu öğrenilen kadının cenazesi, Seydişehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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