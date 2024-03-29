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        Konya'da avukatı silahla yaralayan 2 zanlı tutuklandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde, avukatı silahla yaraladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 17:23 Güncelleme: 29.03.2024 - 17:40
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        Konya'da avukatı silahla yaralayan 2 zanlı tutuklandı
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde, avukatı silahla yaraladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Mart'ta Yarenler Mahallesi'nde avukat Aydın Ceylan'ı silahla bacağından yaraladıktan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Polis, güvenlik kamera kayıtları ve aracın plakasından, şüphelilerin Mersin'e kaçtığını tespit etti.

        Ekipler, yürüttüğü soruşturma neticesinde, şüpheliler Aziz U. (20) ve Fırat Ö'yü (19) Mersin'de gözaltına aldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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