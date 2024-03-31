Üniversite öğrencileri müftülüğün verdiği iftar yemeğinde buluştu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde ilçe müftülüğü üniversite öğrencileri için iftar programı düzenlendi.

Seydişehir Kredi ve Yurtlar Kurumu manevi danışmanları tarafından yürütülen hizmet ve faaliyetlere katılım sağlayan üniversiteli gençler için düzenlenen iftar programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Program, iftar öncesi gençler tarafından hazırlanan ilahi ve ney dinletisi ile devam etti.

Programa Müftü Adem Bebek, Seydişehir KYK Yurt Müdürü Tacettin Atalay, yurt personeli ve öğrenciler katıldı.