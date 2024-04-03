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        Minik Öykü'nün kalbi ameliyat sonrası daha "sağlam" atıyor

        ZEHRA MELEK ÇAT - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesinde yaşayan Hülya-Erkan Temur çifti, doğumdan 4 gün sonra ciddi bir kalp ameliyatı geçiren kızları Öykü'nün sağlıkla taburcu edilmesinin sevincini yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 11:51 Güncelleme: 03.04.2024 - 11:51
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        Minik Öykü'nün kalbi ameliyat sonrası daha "sağlam" atıyor
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        ZEHRA MELEK ÇAT - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesinde yaşayan Hülya-Erkan Temur çifti, doğumdan 4 gün sonra ciddi bir kalp ameliyatı geçiren kızları Öykü'nün sağlıkla taburcu edilmesinin sevincini yaşıyor.

        Hülya Temur, gebeliğinin 40. haftasında Isparta'da doğum yaptı. Öykü adını verdikleri bebek ve annenin sağlığının iyi olmasıyla evlerine gittiler. Doğumdan iki gün sonra bebeğin rutin kontrolleri için Isparta'ya gelen aile, çocuk doktorunun muayenesinde kalbinde bir sorun fark etmesi sonucu çocuk kardiyoloğu ile görüştü.

        Isparta'da kalbinde delik ve aort damarında yırtık tespit edilen Öykü bebek, Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Burada Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Gökdemir ve ekibi tarafından ameliyata alınan Öykü bebeğin kalbindeki iki delik kapatıldı, şah damarındaki kesintili aort da onarıldı.

        - "Doğumdan 3 gün sonra Konya'ya hastaneye geldik"

        Anne Hülya Temur (24), AA muhabirine, hamileliği boyunca bebeğin de kendisinin de sağlıklı olduğunu belirtti.

        Temur, 40 haftalıkken Isparta'da doğumun gerçekleştiğini, taburcu edildiklerini hatırlatarak, "Doğumdan iki gün sonra kontrol için hastaneye gittik. Kontrolde Öykü'nün kalbinde küçük bir üfürüm olduğunu söylediler. Detaylı muayeneye gittik. Aort damarının yırtık ve kalbinin delik olduğunu söylediler. Tedavisi için ameliyat olması gerektiğini söylediler. Isparta'da yatışı yaptılar, Konya ile iletişime geçtiler. Doğumdan 3 gün sonra Konya'ya hastaneye geldik, ertesi gün ameliyat edildi. Şimdi gayet sağlıklı." dedi.

        Temur, kızı Öykü ile evlerinde sadece 2 gün geçirebildiğini, evden kontrole diye çıktıklarını, 14 gündür hastanede kaldıklarını anlattı.

        Öykü'nün artık çok iyi olduğu için sevindiklerini vurgulayan Temur, "Bebeğimle 2 gün vakit geçirebildim. Ameliyat öncesi çok ememiyordu. Ben bir şey olduğunu hissettim. Kontrole gittiğimizde böyle bir hastalığı olduğunu öğrendik. Buraya geldi direkt yoğun bakıma girdi. Bir gün yanında kalabildim. Ameliyattan 6 gün sonra odaya çıktı. Öykü 16 günlük ama 14 günü hastanedeydik. Çocuğumuzu çok zor verdik ama çok şükür şu an gayet iyi. Artık eve gideceğiz. Ailemiz de heyecanla bekliyor." diye konuştu.

        - "Tam şifa ile taburcu edildi"

        Hastanenin Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç.Dr. Mahmut Gökdemir de Isparta'dan 3 günlük bebeğin kalbinde iki delik ve kesintili aorta teşhisiyle kendileriyle iletişime geçildiğini söyledi. Gökdemir, şunları kaydetti:

        "Öykü bebek doğumdan sonra herhangi bir sağlık problemi olmadığı düşünülerek taburcu edilmiş ama daha sonra iyi yönde tesadüfler birbirini takip etmiş. Öykü bebek 3 günlükken kalbinde büyük iki delik olduğu, şah damarının sol meme hizasında kesintili aorta dediğimiz bir teşhisle geldi. 112 aracılığıyla kliniğimize sevk edildi. Aynı gün görüntülemesi yapıldı ve tanısı doğrulandı. Aileye ciddi bir kalp sorunuyla karşı karşıya kaldığımızı anlattık. Ertesi gün cerrahisi yapıldı. Bugün tam şifa ile taburcu edildi."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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