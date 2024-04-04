Konya'dan Gazzeli çocuklara oyuncak ve eşofman gönderilecek

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında (KOMEK) gönüllü kursiyerler tarafından dikilen 11 bin eşofman takımı ile toplanan binlerce oyuncak, Kızılay Karatay Şubesi iş birliğiyle Gazze'ye ulaştırılacak.

KOMEK Mensupları ve Mezunları Derneği tarafından başlatılan "Gazze'ye Sevgi Adımları" projesiyle, İsrail işgali altında bulunan Gazze'deki çocukların Ramazan Bayramı'nda bir nebze de olsa yüzlerinin güldürülmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda ramazan ayı boyunca merkez ve ilçelerde bulunan KOMEK atölyelerindeki gönüllü kursiyerler tarafından 0-16 yaş grubundaki çocuklar ve gençler için 11 bin eşofman takımı dikildi.