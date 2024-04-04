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        Konya'dan Gazzeli çocuklara oyuncak ve eşofman gönderilecek

        Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında (KOMEK) gönüllü kursiyerler tarafından dikilen 11 bin eşofman takımı ile toplanan binlerce oyuncak, Kızılay Karatay Şubesi iş birliğiyle Gazze'ye ulaştırılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 15:14 Güncelleme: 04.04.2024 - 15:14
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        Konya'dan Gazzeli çocuklara oyuncak ve eşofman gönderilecek
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        Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında (KOMEK) gönüllü kursiyerler tarafından dikilen 11 bin eşofman takımı ile toplanan binlerce oyuncak, Kızılay Karatay Şubesi iş birliğiyle Gazze'ye ulaştırılacak.

        KOMEK Mensupları ve Mezunları Derneği tarafından başlatılan "Gazze'ye Sevgi Adımları" projesiyle, İsrail işgali altında bulunan Gazze'deki çocukların Ramazan Bayramı'nda bir nebze de olsa yüzlerinin güldürülmesi hedefleniyor.

        Bu kapsamda ramazan ayı boyunca merkez ve ilçelerde bulunan KOMEK atölyelerindeki gönüllü kursiyerler tarafından 0-16 yaş grubundaki çocuklar ve gençler için 11 bin eşofman takımı dikildi.

        Ayrıca kurs merkezleri bünyesinde bulunan oyun odalarındaki çocukların kendi harçlıklarıyla aldığı binlerce oyuncak da oyuncak kumbaralarında toplandı.

        Gönüllülük esasıyla projeye katılan kursiyerler de Gazzeli çocukları kendi çocukları gibi gördüklerini ifade ederek, ellerinden geldiğince onlara destek olmak istediklerini belirtti.

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