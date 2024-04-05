Halkapınar Belediyesi'nde devir teslim töreni düzenlendi

Bakkal da seçimden sonra siyasetin bittiğini, artık hizmet zamanının olduğunu belirterek, Vardar'a başarı temennisinde bulundu.

Yaptığı hizmetlerden dolayı Bakkal'a teşekkür eden Vardar, "Halkapınar'a hizmet etmek için çıktık yola. Bunun içinde mücadele edeceğiz. Devir teslim törenimize katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Bakkal, belediyeye gelen Vardar'ı tebrik ederek makamında mührü teslim etti.

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