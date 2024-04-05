Konya'da akıma kapılarak yaralanan leylek tedaviye alındı
Derebucak ilçesinde elektrik akımına kapılması sonucu yaralanan leylek tedaviye alınacak.
Derebucak ilçesinde elektrik akımına kapılması sonucu yaralanan leylek tedaviye alınacak.
Uçamayan ve yaralanan leyleği yol üzerinde fark eden ilçe sakinlerinden Hüseyin Taşdere, durumu Beyşehir Milli Parklar Şefliğine bildirdi.
İlçeye gelen görevliler, yaralı leyleği tedavisi için teslim aldı.
Leyleğin tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.
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