Konya-Ankara kara yolunda bayram yoğunluğu artıyor
Ramazan Bayramı dolayısıyla Konya-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.
Ramazan Bayramı dolayısıyla Konya-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.
Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler, yola çıkmaya başladı.
Memleketlerine ve sahil kesimlerine gidenler, Ankara-Konya kara yolunda trafik yoğunluğuna neden oldu.
Ankara-Konya kara yolu güzergahında bulunan Kulu ilçesinde tatilciler, araçlarıyla yoğunluk oluşturdu.
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