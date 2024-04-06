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        Konya-Ankara kara yolunda bayram yoğunluğu artıyor

        Ramazan Bayramı dolayısıyla Konya-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 15:42 Güncelleme: 06.04.2024 - 15:42
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        Konya-Ankara kara yolunda bayram yoğunluğu artıyor
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        Ramazan Bayramı dolayısıyla Konya-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.

        Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler, yola çıkmaya başladı.

        Memleketlerine ve sahil kesimlerine gidenler, Ankara-Konya kara yolunda trafik yoğunluğuna neden oldu.

        Ankara-Konya kara yolu güzergahında bulunan Kulu ilçesinde tatilciler, araçlarıyla yoğunluk oluşturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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