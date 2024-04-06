Konya'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.
Örnekköy Mahallesi'nde, Hüseyin D. (65) ile Hacı Mustafa G. arasında küçükbaş alışverişinden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Hüseyin D, pompalı tüfekle Hacı Mustafa G'yi yaraladı. Silahı eline geçiren Hacı Mustafa G, Hüseyin D'yi vurdu.
Hüseyin D. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan cinayet şüphelisi ambulansla Konya'daki hastaneye götürüldü.
Olayla ilgili şüphelinin kardeşi Seyithan G. de gözaltına alındı.
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