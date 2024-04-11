Konya'nın ilçelerinde bayramlaşma programları yapıldı

Seydişehir Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma etkinliği gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu'nun ev sahipliğinde Belediye Düğün Salonunda düzenlenen bayramlaşma programına Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, STK başkanları, mahalle muhtarları, kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu; "Bayramlar mutlulukların paylaşıldığı birlik ve beraberliğimizin simgesi, toplumumuzu kaynaştıran, hoşgörü ve kardeşliğimizin artmasını sağlayan dayanışma ve paylaşma adına önem arz eden aynı zamanda coşkulu günleridir.Böyle güzel günleri fırsat bilerek bu bayram coşkusunu her yere taşımalıyız. Hemşerilerime taahhüdümdür. Artık milli ve dini bayramlarımızı hep bir arada coşku ile yaşayacağız. Bayramlaşma programımıza katılan bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşerilerime teşekkür ediyor, iyi bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.