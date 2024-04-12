Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Beyşehir'de bir evde çıkan yangın uzun uğraşların ardından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 15:18 Güncelleme: 12.04.2024 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyşehir'de evde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beyşehir'de bir evde çıkan yangın uzun uğraşların ardından söndürüldü.

        İlçeye bağlı Doğanbey Mahallesi'nde bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

        Yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın vatandaşların da desteğiyle bir süre sonra kontrol altına alındı.

        Yangının söndürülmesinin ardından ekipler soğutma çalışmaları yürüttü.

        Yangın sonucu evde büyük çapta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Peş peşe acı haberler... Annenin ardından oğlu da öldü!
        Peş peşe acı haberler... Annenin ardından oğlu da öldü!
        "İran iki gün içinde İsrail'e saldırabilir"
        "İran iki gün içinde İsrail'e saldırabilir"
        Tabancalı video hevesi ölümle bitti!
        Tabancalı video hevesi ölümle bitti!
        Arda Güler'e 'teknik' destek!
        Arda Güler'e 'teknik' destek!
        Özel kıyafetlerle defnedildi! Ürküten ölümler başladı!
        Özel kıyafetlerle defnedildi! Ürküten ölümler başladı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Babası tabutuna sarıldı! Kahreden veda!
        Babası tabutuna sarıldı! Kahreden veda!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Aracından inerken öldürdüler! Sır perdesi aralandı!
        Aracından inerken öldürdüler! Sır perdesi aralandı!
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        180 köpek! 1 milyon 731 bin lira ceza
        180 köpek! 1 milyon 731 bin lira ceza
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!
        TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        Parkinson'a bağlı sakatlık ve ölümler hızla artıyor
        Parkinson'a bağlı sakatlık ve ölümler hızla artıyor

        Benzer Haberler

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Konya'da partililerle bayramlaştı:
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Konya'da partililerle bayramlaştı:
        Karapınar Acıgöl'de bayram yoğunluğu yaşanıyor
        Karapınar Acıgöl'de bayram yoğunluğu yaşanıyor
        Kaldırımdan düşünce diz bağları kopan hasta, tendon nakliyle ayağa kalktı
        Kaldırımdan düşünce diz bağları kopan hasta, tendon nakliyle ayağa kalktı
        Atılacak bebek arabaları Ramazan ustanın elinde yenileniyor
        Atılacak bebek arabaları Ramazan ustanın elinde yenileniyor
        Konya'nın ilçelerinde bayramlaşma programları yapıldı
        Konya'nın ilçelerinde bayramlaşma programları yapıldı
        Beyşehir'de ilçe protokolü bayramlaştı
        Beyşehir'de ilçe protokolü bayramlaştı