Beyşehir'de evde çıkan yangın söndürüldü

Beyşehir'de bir evde çıkan yangın uzun uğraşların ardından söndürüldü.

İlçeye bağlı Doğanbey Mahallesi'nde bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın vatandaşların da desteğiyle bir süre sonra kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler soğutma çalışmaları yürüttü.

Yangın sonucu evde büyük çapta hasar oluştu.