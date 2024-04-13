Konya'da çapa makinesine uzuvlarını kaptıran anne ve oğul yaralandı

Susuz Mahallesi'ndeki tarlada çalışan Muhammed Yıldırım, bir anlık dalgınlık sonucu iki ayağını çapa makinesine kaptırdı.

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