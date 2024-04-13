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        Konya'da çapa makinesine uzuvlarını kaptıran anne ve oğul yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde çapa makinesine uzuvlarını kaptırarak yaralanan anne ve oğul, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 15:14 Güncelleme: 13.04.2024 - 15:14
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        Konya'da çapa makinesine uzuvlarını kaptıran anne ve oğul yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde çapa makinesine uzuvlarını kaptırarak yaralanan anne ve oğul, hastaneye kaldırıldı.

        Susuz Mahallesi'ndeki tarlada çalışan Muhammed Yıldırım, bir anlık dalgınlık sonucu iki ayağını çapa makinesine kaptırdı.

        Oğlunu kurtarmak isteyen anne Emine Yıldırım da kolundan yaralandı.

        Anne ve oğulun yaralandığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Yaralılar, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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