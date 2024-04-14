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        Beyşehir Gölü'nde denetimler devam ediyor

        Beyşehir Gölü'nde av yasağına yönelik gerçekleştirilen denetimler 9 günlük bayram tatilinde de devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 14:55 Güncelleme: 14.04.2024 - 14:55
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        Beyşehir Gölü'nde denetimler devam ediyor
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        Beyşehir Gölü'nde av yasağına yönelik gerçekleştirilen denetimler 9 günlük bayram tatilinde de devam etti.

        Konya ve Isparta illeri sınırları içerisinde yer alan gölde 15 Mart'ta başlayan balık av yasağı sürüyor. 15 Haziran'a kadar devam edecek av yasağına ilişkin olarak ekipler denetimlerini sürdürüyor.

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri, 24 saat boyunca göl çevresinde mesai yürütüyor. Çalışmalara jandarma ekipleri de destek veriyor.

        Denetimlere ilçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver de eşlik ediyor. Su kontrol ekiplerince yapılan son denetimlerde bulundurulması yasak olan av malzemelerinin ele geçirildiği duyuruldu.

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, av yasağı süresince kaçak avlanmaya geçit verilmediğine ve bundan sonra da verilmeyeceğine vurgu yapılarak, yasak dönemde ele geçirilen tekne ve av malzemelerine el konulduğu belirtildi.​​​​​​​

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