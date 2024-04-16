Beyşehir'de gıda üretimi ve satışı yapan işyerleri denetlendi

Beyşehir ilçesinde, gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde denetimler gerçekleştirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı gıda kontrol görevlileri, geride kalan ramazan bayramının ardından da gıda güvenliğine yönelik denetimlerini sürdürdü.

Ekipler tarafından yapılan denetimlerde işletmelerin hijyen ve ürün ile malzemeleri saklama koşullarının kontrol edilerek, satışı yapılan ürünlerin son kullanma tarihleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğunun incelendiği belirtildi.