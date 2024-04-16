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        Beyşehir'de gıda üretimi ve satışı yapan işyerleri denetlendi

        Beyşehir ilçesinde, gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde denetimler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 17:00 Güncelleme: 16.04.2024 - 17:00
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        Beyşehir'de gıda üretimi ve satışı yapan işyerleri denetlendi
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        Beyşehir ilçesinde, gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde denetimler gerçekleştirildi.

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı gıda kontrol görevlileri, geride kalan ramazan bayramının ardından da gıda güvenliğine yönelik denetimlerini sürdürdü.

        Ekipler tarafından yapılan denetimlerde işletmelerin hijyen ve ürün ile malzemeleri saklama koşullarının kontrol edilerek, satışı yapılan ürünlerin son kullanma tarihleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğunun incelendiği belirtildi.

        Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Tarladan sofraya gıda güvenliğinin sağlanması, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten, satan işyerleri ile toplu tüketim yerlerinin resmi kontrol ve denetimleri aralıksız olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımız gerek toplu tüketim yerlerinde gerek alışveriş yaptığı noktalarda karşılaştıkları herhangi bir problemle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımıza ait 174 Alo Gıda hattını arayabilirler." ifadelerine yer verildi.

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