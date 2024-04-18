Bozkır'da okul servisleri denetlendi

Bozkır ilçe girişinde yapılan denetlemelerde ilçe merkezine taşımalı eğitim yapan 32 okul servis aracı ve sürücüsü Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği kapsamında tek tek incelenerek, denetim formu tanzim edildi.

Bozkır ilçesinde Bozkır Trafik Jandarması, Bozkır Trafik Polisi ve Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri tarafından okul servislerine yönelik kontroller yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.