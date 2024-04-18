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        Bozkır'da okul servisleri denetlendi

        Konya'nın Bozkır ilçesinde okul servis araçları ve sürücüleri denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 14:56 Güncelleme: 18.04.2024 - 14:56
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        Bozkır'da okul servisleri denetlendi
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        Konya'nın Bozkır ilçesinde okul servis araçları ve sürücüleri denetlendi.

        Bozkır ilçesinde Bozkır Trafik Jandarması, Bozkır Trafik Polisi ve Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri tarafından okul servislerine yönelik kontroller yapıldı.

        Bozkır ilçe girişinde yapılan denetlemelerde ilçe merkezine taşımalı eğitim yapan 32 okul servis aracı ve sürücüsü Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği kapsamında tek tek incelenerek, denetim formu tanzim edildi.

        Bozkır Emniyet Amirliği'nden yapılan yazılı açıklamada kontrollerin yapılmaya devam edileceği belirtildi.

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