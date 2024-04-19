Konya'da iş ortağını av tüfeğiyle yaralayan zanlı tutuklandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alaylar 2 Mahallesi'ndeki bir oto sanayi sitesinde, ikinci el oto alım-satımıyla uğraşan Hüseyin K. ile iş ortağı Sadettin H. arasında alacak meselesinden tartışma çıktı.

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