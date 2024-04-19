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        Konya'da iş ortağını av tüfeğiyle yaralayan zanlı tutuklandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde, iş ortağını av tüfeğiyle yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 17:02 Güncelleme: 19.04.2024 - 17:02
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        Konya'da iş ortağını av tüfeğiyle yaralayan zanlı tutuklandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde, iş ortağını av tüfeğiyle yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Alaylar 2 Mahallesi'ndeki bir oto sanayi sitesinde, ikinci el oto alım-satımıyla uğraşan Hüseyin K. ile iş ortağı Sadettin H. arasında alacak meselesinden tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sadettin H, Hüseyin K'yi av tüfeğiyle yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hüseyin K. ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, zanlı Sadettin H. polislerce gözaltına alındı.

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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