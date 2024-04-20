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        Karapınar Belediyesi'nde yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı

        Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal başkanlığında yeni dönemin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 13:32 Güncelleme: 20.04.2024 - 13:32
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        Karapınar Belediyesi'nde yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı
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        Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal başkanlığında yeni dönemin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından Belediye Başkanlığına seçilen Önal, yeni dönemin ilk meclis toplantısına başkanlık yaptı.

        Belediye meclis üyelerine seslenen Önal, birlik ve beraberlik içinde yürütülen hizmetlerle Karapınar'ın Konya'nın marka ilçesi olacağını söyledi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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