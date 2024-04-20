Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Oğzuhan Çakır, Mehmet Salih Mazlum, Ali Tuna
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, N'zonzi, Soner Dikmen, N'dao, Oğulcan Ülgün (Dk. 10 Cicaldau), Ethemi, Sambou
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Ahmed Hassan
Gol: Dk. 45+1 Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor)
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