Konyaspor-Alanyaspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'da Yardımcı Antrenör Orhan Çıkırıkçı, değerli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Çıkırıkçı, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İyi mücadele eden takımını tebrik eden Çıkırıkçı, "Konyaspor'a geçmiş olsun diyorum. Alanyaspor olarak deplasmanda Konyaspor'a karşı 2-0 kazandık. İyi bir puan aldığımızı düşünüyorum. Oyuncularımız çok iyi oynadı. Fatih hocanın antrenmanlarda gösterdiği her şeyi çalıştılar ve bunda başarılı oldular." diye konuştu.