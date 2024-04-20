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        Konyaspor-Alanyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettikleri Corendon Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Fahrudin Ömerovic böyle bir sonuç beklemediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 19:24 Güncelleme: 20.04.2024 - 19:24
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        Konyaspor-Alanyaspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettikleri Corendon Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Fahrudin Ömerovic böyle bir sonuç beklemediklerini söyledi.

        Ömerovic, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

        Alanyaspor'u tebrik eden Ömerovic, "Gerçekten üzgünüz, bu sonucu beklemiyorduk. Maçtan önce zaten takım bir şok yaşadı. Jakub Slowik'in bir hastalığı oldu. Zaten 5. dakikada Oğulcan'ın sakatlanması, burnunun kırılması, bir anda büyük bir şok etkisi yarattı." dedi.

        Ömerovic, ilk yarıda istedikleri oyunu oynayamadıklarını, Alanyaspor'un doğru yerleşimiyle ve doğru pas trafiğiyle kendilerini kaleden uzak tutmayı başardığını aktardı.

        İlk yarıyı 0-0 bitirmeyi beklediklerini dile getiren Ömerovic, şöyle devam etti:

        "İkinci yarı farklı bir hamle yapabilirdik. Ama 0-0 devam ederken 46. dakikada üçüncü bir şok yaşadık. İkinci yarı biraz daha baskılı ve kaleye doğru pas oyunuyla hamle yaptık. Nispeten bunu da başardık. Maçta 1-0 gerideyken birkaç tane gol olabilecek pozisyon bulduk ama maalesef onu da atamadık. Uzatmalarda da ikinci golü yedik. Alanyaspor bugün bizden daha iyi oynadı. Hak ettiği galibiyeti aldı diye düşünüyorum."

        - Ömer Korkmaz: "Maç oynanırken tepki vermenin bize bir faydası olmuyor"

        Maçın ardından açıklamalarda bulunan Konyaspor'un Başkanı Ömer Korkmaz ise beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ve bu skordan üzüntü duyduklarını söyledi.

        Konyaspor taraftarına seslenen Korkmaz, "Yönetim olarak elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Başarıyı taraftarımızla elde edeceğiz. Onlar bizim kardeşlerimiz. Biz zor bir süreçte görev almışken, onların da bize destek olması lazım. Oyuncu iyi veya kötü oynar. Maç oynanırken tepki vermenin bize bir faydası olmuyor." şeklinde konuştu.

        Korkmaz, taraftarların rakip takımın 2. golünü alkışlamalarını doğru bulmadığını ve takımın ihtiyacı olan şeyin destek olduğunu aktardı.

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