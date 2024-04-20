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        GÜNCELLEME 2 - Konya'da fırtına etkili oluyor

        Konya'da fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 21:52 Güncelleme: 20.04.2024 - 21:52
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        GÜNCELLEME 2 - Konya'da fırtına etkili oluyor
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        Konya'da fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kent genelinde gece başlayan kuvvetli rüzgar, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

        Selçuklu ilçesinde bazı ağaçlar devrildi, trafikte aksamalar yaşandı.

        Karatay ilçesinde bir binanın uçan çatısı Sedirler Köprülü Kavşağı'na düştü. Fırtına nedeniyle bazı sokaklarda elektrik kabloları koptu.

        Belediye ekipleri, devrilen ağaçları, uçan çatıları ve kopan kabloları kaldırmak için çalışma başlattı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şiddetli rüzgar, şehrimizin bazı bölümlerinde etkisini göstermeye başladı. Ekiplerimiz teyakkuz halinde. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım. Afet Koordinasyon Merkezi hesabı Konya AKOM'da yayımlanan uyarılara dikkat edelim. Allah afetlerden muhafaza etsin." ifadesini kullandı.

        - Karapınar'da baz istasyonu, Beyşehir'de ağaç devrildi

        Karapınar ilçesinde Belediye İş Hanı çatısındaki baz istasyonu rüzgarın etkisiyle park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi.

        Baz istasyonunun devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        - Beyşehir'de devrilen ağaç köy yolunu kapattı

        Beyşehir'de de rüzgar nedeniyle devrilerek köy yolunu kapatan ağaç, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

        Bir garajın çatısındaki çinko kaplamaları yerinden söken fırtına, ilçe merkezinde bulunan çöp konteynerlerini de yerinden uzaklaştırarak devirdi.

        Şehir merkezinde birçok yerde kırılan ağaçların dal ve yapraklarını toplamak için belediye ekipleri harekete geçti.

        - Seydişehir'de tarım işçilerinin çadırları zarar gördü

        Seydişehir ilçesinde Şanlıurfa'dan gelen tarım işçilerinin kaldığı çadırlar fırtına ve sonrasındaki yağış nedeniyle devrildi, işçilerin eşyaları ıslandı.

        Gökhüyük Mahallesi'nde yaklaşık 60 kişinin kaldığı çadırlardan 5'i şiddetli rüzgardan dağıldı.

        Tarım işçilerinden Meryem Donatimur (50), AA muhabirine, fırtınadan çadırlarının zarar gördüğünü belirterek, "Ne çadır kadı ne de eşya. Yiyecekler, giyecekler hepsi uçtu. Hiçbir şey kalmadı, mağduruz." dedi.

        - Kulu'da garajın çatısı ve bahçe duvarı yıkıldı

        Kulu ilçesi Bozan Mahallesi'nde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir evin bahçe duvarları yıkıldı, müstakil bir evin kömürlük ve garaj çatısı kullanılamaz hale geldi.

        Fırtınadan mahalledeki ağaçlar da zarar gördü.

        Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünce yer yer saatte 75-90 kilometre hıza ulaştığı bildirilen fırtınanın, gece etkisini yitirmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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