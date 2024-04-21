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        Beyşehir ve Yunak'ta yağmur duası yapıldı

        Konya'nın Beyşehir ve Yunak ilçelerinde, ekili hububat alanları için yağmur beklentisi içerisinde olan çiftçiler, yağmur duasına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 21:38 Güncelleme: 21.04.2024 - 21:38
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        Beyşehir ve Yunak'ta yağmur duası yapıldı
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        Konya'nın Beyşehir ve Yunak ilçelerinde, ekili hububat alanları için yağmur beklentisi içerisinde olan çiftçiler, yağmur duasına çıktı.

        Beyşehir’de Sadıkhacı Mahallesi sakinleri, mahalle meydanında yağmur duası için buluştu.

        Sadıkhacı Eyüp Sultan Camisi'nde öğlen namazında bir araya gelen çiftçiler ve vatandaşlar, İlçe Müftüsü Veysel Kükrek’in yaptırdığı yağmur duasında ellerini semaya açarak yağış dileğinde bulundu.

        Duanın ardından vatandaşlara etli pilav yemeği ikramında bulunuldu.

        Yunak'ta da Yavaşlı Mahallesi Harmanyeri mevkisinde öğle namazından sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, vatandaşlar kuraklığın etkilerini hafifletmek için yağmur duası yaptı.

        Yağmur duası programını organize eden Yavaşlı Mahalle Muhtarı Bayram Öztaş, uzun süredir ilçeye yağmur yağmadığını ifade ederek, "Tarladaki ürünlerimiz susuz kaldı. Vatandaşlarımızın talepleri üzerine yağmur duasına çıkmayı uygun gördük. Yağmur duamıza destek veren köy halkına ve iştirak edenlere şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu.

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