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        Konya'da kamyonetin kanala düşmesi sonucu bir kişi yaralandı

        Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde kamyonetin kanala düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 09:36 Güncelleme: 22.04.2024 - 09:36
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        Konya'da kamyonetin kanala düşmesi sonucu bir kişi yaralandı
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        Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde kamyonetin kanala düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

        Deniz K. yönetimindeki 42 ANE 038 plakalı kamyonet, Yalıhüyük-Seydişehir kara yolu 3. kilometresinde aynı istikametteki Ali B. idaresindeki 42 RJ 222 plakalı yolcu otobüsünü sollarken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan kanala düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada kamyonette bulunan İsmail B. yaralandı. Yaralı kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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