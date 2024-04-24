Konya'da ikinci kattaki evin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, ikinci kattaki evin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, ikinci kattaki evin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Alaylar 1 Mahallesi Nezihi Berkam Caddesi'ndeki 4 katlı binanın ikinci katında bulunan bir evin penceresinden Umut Can Y. zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Küçük çocuk, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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