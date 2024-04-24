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        Konya'da ikinci kattaki evin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde, ikinci kattaki evin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 14:25 Güncelleme: 24.04.2024 - 14:25
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        Konya'da ikinci kattaki evin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde, ikinci kattaki evin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Alaylar 1 Mahallesi Nezihi Berkam Caddesi'ndeki 4 katlı binanın ikinci katında bulunan bir evin penceresinden Umut Can Y. zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Küçük çocuk, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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