Konya'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bazı ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 7 bin 360 paket sigara, 233 bin boş makaron, 31 cep telefonu, 242 elektronik sigara, 481 elektronik sigara likiti, 521 elektronik sigara yedek parçası, 130 bandrol, 100 kilogram tütün, 1 sigara dolum makinesi ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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