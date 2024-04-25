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        Beyşehir'de din görevlilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi

        Beyşehir ilçesinde hacı adaylarının mahallerinde görev yapan din görevlilerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 14:26 Güncelleme: 25.04.2024 - 14:26
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        Beyşehir'de din görevlilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi
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        Beyşehir ilçesinde hacı adaylarının mahallerinde görev yapan din görevlilerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Konya İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Avni Böge başkanlığında İlçe Müftülüğü Konferans Salonu'nda hac ve umre koordinatörlüğü ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, hacı adaylarını hacca hazır hale getirmek, hac ikliminin manevi havasına büründürmek amacıyla bilgilendirmelerde bulunuldu.

        Toplantıda, cami görevlilerinden hac yolculuğuna çıkmadan önce hacı adaylarını hac ibadeti, sağlık ve güvenlik önlemleri, kutsal yerleri ziyaret, manevi hazırlık ve diğer konularda yetiştirmesi istendi.

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