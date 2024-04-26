Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Pilotaj öğrencisi tek yumurta ikizinin hedefi gökyüzünde de ayrılmamak

        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'da pilotluk eğitimi alan 21 yaşındaki tek yumurta ikizi erkek kardeşler, uluslararası bir hava yolu şirketinde aynı kokpiti paylaşıp, kaptan pilotluk için rekabet etmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 11:29 Güncelleme: 26.04.2024 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pilotaj öğrencisi tek yumurta ikizinin hedefi gökyüzünde de ayrılmamak
        ABONE OL
        ABONE OL

        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'da pilotluk eğitimi alan 21 yaşındaki tek yumurta ikizi erkek kardeşler, uluslararası bir hava yolu şirketinde aynı kokpiti paylaşıp, kaptan pilotluk için rekabet etmek istiyor.

        Neredeyse hayatlarının tamamını birlikte geçiren Yasin ile Arif Yaşar, küçüklükten bu yana pilotluk hayali için çabaladı.

        İlkokul, ortaokul ve liseyi aynı sınıfta okuyan kardeşler, hayallerini gerçekleştirmek için Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümünü kazandı.

        Hareketleri, gülüşleri, mimikleri, boyları, kiloları, saçları ve birçok özellikleri benzeyen kardeşlerin yaşadıkları ise gülümsetiyor.

        Öğretmenleri ve arkadaşları tarafından sıkça karıştırılan ikili, derslerde birbirlerine destek olsa da aralarındaki tatlı rekabeti hep sürdürüyor.

        - "Aynı kokpiti paylaşmak en büyük hayallerimizden"

        İkinci sınıf öğrencisi Yasin Yaşar, AA muhabirine, ikiziyle aynı hayali paylaşıp, aynı eğitimi almanın çok farklı bir deneyim olduğunu söyledi.

        Pilotlukta tek yumurta ikizinin aynı mesleği paylaşmasının çok nadir olduğunu aktaran Yaşar, "Etraftan farklı bakış açıları oluyor. Bu hoşumuza da gidiyor. Derslerde genelde birbirimize destek oluyoruz. Beraber çalışıyoruz." dedi.

        Yaşar, bugüne kadar hiç ayrılmadıklarını, gökyüzünde de ayrılmak istemediklerini belirterek, "Aramızda ufak tatlı bir rekabet de var. Zaten bizi ateşleyen, motivasyonumuzu artıran da bu tatlı rekabet. Eğitimimizi tamamladıktan sonra ikizimle aynı hava yollarında çalışmak istiyoruz. Aynı kokpiti paylaşmak en büyük hayallerimizden. Aramızdaki rekabetin orda da devam edeceğini düşünüyorum. Kaptan pilot olmayı çok istiyorum." ifadesini kullandı.

        - "Aynı kokpiti paylaştığımızda ben kaptan pilot olmak isterim"

        Çevrelerindekilerin kendilerini sık sık karıştırdığına dikkati çeken Yaşar, şöyle devam etti:

        "İlkokuldan beri sürekli beraber olduğumuz için bizi karıştırmalarına alıştık. Bazen Arif'e 'Yasin' diye sesleniyorlar bazen de bana 'Arif' diye sesleniyorlar. Tulum giymediğimiz zamanlar yine bizi karıştırılıyor ama hangimizsek diğeri adına cevap veriyor. Garanti olsun diye ikimizin ismini art arda söyleyerek seslenenler de var. Bazen mevzu uzamasın diye Arif diyorlar, ben de Arif gibi cevap veriyorum çünkü aşağı yukarı cevaplarımız da aynı oluyor. Çaktırmadan devam ediyoruz."

        Arif Yaşar ise ikiziyle aynı hayatı paylaşmanın keyifli ve eğlenceli olduğunu vurgulayarak, "Arkanda seni kollayan, destekleyen biri olması güven veriyor. Gayet güzel bir şekilde hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Aramızda kesinlikle bir rekabet de söz konusu. Aynı kokpiti paylaştığımızda ben kaptan pilot olmak isterim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstiklal saldırısında karar açıklandı!
        İstiklal saldırısında karar açıklandı!
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, üniversiteler karıştı!
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, üniversiteler karıştı!
        İzinsiz drone çekimine 153 bin TL ceza
        İzinsiz drone çekimine 153 bin TL ceza
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Türkiye yazın kavrulacak
        Türkiye yazın kavrulacak
        Sıcak geçen ilkbahar KKKA vakalarını mevsiminden önce artırdı
        Sıcak geçen ilkbahar KKKA vakalarını mevsiminden önce artırdı
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Fatma Duygu Özkan'ın ölümü davasında iddianame tamamlandı
        Fatma Duygu Özkan'ın ölümü davasında iddianame tamamlandı
        Süper Lig'de derbi zamanı!
        Süper Lig'de derbi zamanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        'MİT'e alacağız' yalanıyla liseli kıza istismarda karar!
        'MİT'e alacağız' yalanıyla liseli kıza istismarda karar!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        "Herkes kendi hayatında"
        "Herkes kendi hayatında"
        Eski Belediye Başkanı Aydın fotoğraf tutkusuna daha çok vakit ayıracak
        Eski Belediye Başkanı Aydın fotoğraf tutkusuna daha çok vakit ayıracak
        IBAN kiralayanlara hapis uyarısı
        IBAN kiralayanlara hapis uyarısı
        Kadın öğretmeni yumruklayan veli yakalandı!
        Kadın öğretmeni yumruklayan veli yakalandı!
        Eski başbakandan anksiyete itirafı
        Eski başbakandan anksiyete itirafı
        "Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor"
        "Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor"

        Benzer Haberler

        Kulu'da motosiklet sürücüleri denetlendi
        Kulu'da motosiklet sürücüleri denetlendi
        Çiftçi kuruluşunun tesislerinde üretilen süt ve süt ürünleri 15 ülkeye ihra...
        Çiftçi kuruluşunun tesislerinde üretilen süt ve süt ürünleri 15 ülkeye ihra...
        MİT'e alacağız' yalanıyla liseli kıza istismarda, sanıklara verilen ceza on...
        MİT'e alacağız' yalanıyla liseli kıza istismarda, sanıklara verilen ceza on...
        İstanbul- Ümraniye'de kaza yapan polis memuru şehit oldu (2)
        İstanbul- Ümraniye'de kaza yapan polis memuru şehit oldu (2)
        Şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Konya'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        Konya'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti