Kadınhanı ilçesinde yağmur duası yapıldı
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yağmur duası gerçekleştirildi.
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yağmur duası gerçekleştirildi.
Kadınhanı Belediyesince 15 Temmuz Şehitler İlçe Stadyumu'nda düzenlenen yağmur duasına çok sayıda vatandaş katıldı.
Kur'anı Kerim okunmasıyla başlayan programda, yağmur duası için vatandaşlar ellerini semaya açtı.
Program yemek ikramının ardından sona erdi.
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