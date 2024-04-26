Trafik kazasında şehit olan polis memuru Emrah Büke Konya'da toprağa verildi

Cenaze törenine, Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada şehidin tabutuna sarılan baba Erdal ile anne Nuran Büke gözyaşı döktü.

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