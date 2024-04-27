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        Konya'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde pastanede otururken silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 00:48 Güncelleme: 27.04.2024 - 00:48
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        Konya'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde pastanede otururken silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Hacı Mütahir Mahallesi, Dr. Rauf Denktaş Caddesi'ndeki bir pastanede oturan Yavuz Çaphan ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı, silahlı saldırıya uğradı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yavuz Çaphan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Yaralanan kişi de Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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