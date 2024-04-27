Yalıhüyük'te "Minik Eller Büyük Hayaller" etkinliği düzenlendi

Yalıhüyük'te öğrencilere yönelik "Minik Eller, Büyük Hayaller" etkinliği yapıldı.

İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Geleceğimiz Olan Çocuklarla Buluşuyor" temasıyla Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulu ve İlkokulu öğrencilerine yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Müdürü Niyazi Avcı, yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın eğlenerek öğrendiklerini görmek bizim için de çok keyifli. Biz de onlarla beraber çocuk oluyoruz ve bazen onlardan da yeni şeyler öğreniyoruz." ifadesini kullandı.