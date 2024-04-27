Seydişehir'de şehitlerin anısına fidan dikildi
Konya'nın Seydişehir ilçesinde şehitlerin anısına fidan dikimi yapıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde şehitlerin anısına fidan dikimi yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığının bahçesine dikilen fidanlara şehitlerin isimleri verildi.
Etkinliğin ardından şehitler için dua edildi.
Fidan dikim etkinliğine Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, kurum müdürleri ve şehit aileleri katıldı.
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