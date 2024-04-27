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        Konya'da üçüncü kattaki evin penceresinden düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde üçüncü kattaki evin penceresinden düşen çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 12:50 Güncelleme: 27.04.2024 - 12:50
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        Konya'da üçüncü kattaki evin penceresinden düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde üçüncü kattaki evin penceresinden düşen çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Hamidiye Mahallesi 40871 Sokak'taki apartmanın 3. katındaki evin penceresinden G.S. (3) düştü.

        Yaralanan kız çocuğu için sağlık ekiplerinden yardım istendi.

        Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki bir hastaneye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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