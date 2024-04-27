Konya'da üçüncü kattaki evin penceresinden düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde üçüncü kattaki evin penceresinden düşen çocuk hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde üçüncü kattaki evin penceresinden düşen çocuk hastaneye kaldırıldı.
Hamidiye Mahallesi 40871 Sokak'taki apartmanın 3. katındaki evin penceresinden G.S. (3) düştü.
Yaralanan kız çocuğu için sağlık ekiplerinden yardım istendi.
Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki bir hastaneye sevk edildi.
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