Konya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

İstiklal Mahallesi'nde ise bir adrese düzenlenen operasyonda, briketler arasında bez parçalarına sarılmış 10 bin 584 uyuşturucu hap bulundu.

Yapılan aramalarda kolilerin içine gizlenmiş 80 bin 248 uyuşturucu hap ele geçirdi.

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