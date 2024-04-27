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        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 15:34 Güncelleme: 27.04.2024 - 15:34
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        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

        Yapılan aramalarda kolilerin içine gizlenmiş 80 bin 248 uyuşturucu hap ele geçirdi.

        İstiklal Mahallesi'nde ise bir adrese düzenlenen operasyonda, briketler arasında bez parçalarına sarılmış 10 bin 584 uyuşturucu hap bulundu.

        Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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