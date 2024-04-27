Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        "Konya Öğretmen Akademileri" devam ediyor

        "Konya Öğretmen Akademileri" kapsamında öğretmenler, kültür ve bilim insanlarıyla buluşuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 16:23 Güncelleme: 27.04.2024 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Konya Öğretmen Akademileri" devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        "Konya Öğretmen Akademileri" kapsamında öğretmenler, kültür ve bilim insanlarıyla buluşuyor.

        "Konya Öğretmen Akademileri" Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde, Konya Valiliği himayeleri ve Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yürütülüyor.

        Akademi eğitimleri sayesinde mesleki ve kültürel açıdan kendilerini daha da geliştirme imkanı elde eden öğretmenlere, ülke çapında önemli eserler vermiş isimler, birikim ve tecrübe aktarımında bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anadolu'da kırkikindi zamanı!
        Anadolu'da kırkikindi zamanı!
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        Asgari ücret açıklaması
        Asgari ücret açıklaması
        İspanya'da gündem Arda Güler
        İspanya'da gündem Arda Güler
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        İstanbul'da dehşet! 5 yaşındaki çocuk parkta su birikintisinde can verdi!
        İstanbul'da dehşet! 5 yaşındaki çocuk parkta su birikintisinde can verdi!
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        Arazi kavgasında polis memuru ağabeyine kıydı!
        Arazi kavgasında polis memuru ağabeyine kıydı!
        Titanik'teki en zengin adamdan çıkan saat açık artırmada!
        Titanik'teki en zengin adamdan çıkan saat açık artırmada!
        İşte derbinin 11'leri...
        İşte derbinin 11'leri...
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar

        Benzer Haberler

        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Seydişehir'deki Suğla Gölü'nde denetim yapıldı
        Seydişehir'deki Suğla Gölü'nde denetim yapıldı
        Hafif ticari aracın motoruna giren yılanı itfaiye ve tamirciler çıkardı
        Hafif ticari aracın motoruna giren yılanı itfaiye ve tamirciler çıkardı
        Konya'da 90 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı
        Konya'da 90 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı
        Konya'da üçüncü kattaki evin penceresinden düşen 3 yaşındaki çocuk yaraland...
        Konya'da üçüncü kattaki evin penceresinden düşen 3 yaşındaki çocuk yaraland...
        "Çaycı Mustafa"nın ocağı 20 yıldır 2 metrekarelik dükkanda kaynıyor
        "Çaycı Mustafa"nın ocağı 20 yıldır 2 metrekarelik dükkanda kaynıyor