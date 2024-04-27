Konya'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Şinasi Mahallesi'nde karşılaşan iki grup, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Zafer Ö, Tarık Ö. ve Tolga Ö. bıçaklanarak yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın şüphelisi K.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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