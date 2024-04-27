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        Konya'da minibüs tıra çarptı, 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde tıra çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 23:18 Güncelleme: 27.04.2024 - 23:18
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        Konya'da minibüs tıra çarptı, 2 kişi yaralandı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde tıra çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı.

        Ankara-Konya kara yolu Yeşiltepe Mahallesi kavşağında, sürücüsünün kim olduğu öğrenilemeyen 06 S 75110 plakalı minibüs, önünde seyreden tıra çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, minibüsteki Taylan A. ve Kemal E. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan ve plakası öğrenilemeyen tırın sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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