Konya'da minibüs tıra çarptı, 2 kişi yaralandı

Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan ve plakası öğrenilemeyen tırın sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankara-Konya kara yolu Yeşiltepe Mahallesi kavşağında, sürücüsünün kim olduğu öğrenilemeyen 06 S 75110 plakalı minibüs, önünde seyreden tıra çarptı.

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