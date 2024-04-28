Konya'da yem karma makinesine düşen kişi öldü
Konya'nın Çumra ilçesinde yem karma makinesine düşen kişi hayatını kaybetti.
Konya'nın Çumra ilçesinde yem karma makinesine düşen kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Yenisu Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Rıza Dalbudak (18), yem balyası attığı sırada yem karma makinesine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Dalbudak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
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