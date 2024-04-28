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        Konya'da yem karma makinesine düşen kişi öldü

        Konya'nın Çumra ilçesinde yem karma makinesine düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 10:01 Güncelleme: 28.04.2024 - 10:01
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        Konya'da yem karma makinesine düşen kişi öldü
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        Konya'nın Çumra ilçesinde yem karma makinesine düşen kişi hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Yenisu Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Rıza Dalbudak (18), yem balyası attığı sırada yem karma makinesine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, Dalbudak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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