Konya'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Haşim Ç. idaresindeki 66 AD 236 plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolunda yanmaya başladı.
Dumanı fark eden sürücü otomobili Kulu Sanayi Sitesi kavşağında park ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın sonucunda otomobilde hasar meydana geldi.
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