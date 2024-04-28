Konya'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Dumanı fark eden sürücü otomobili Kulu Sanayi Sitesi kavşağında park ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.