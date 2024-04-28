Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da direğe çarpıp devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin direğe çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 12:01 Güncelleme: 28.04.2024 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da direğe çarpıp devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin direğe çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        H.S.A. (24) yönetimindeki 42 ATT 632 plakalı otomobil, Beyşehir-Konya kara yolunun 2.kilometresi Eylikler Mahallesi yol ayrımındaki kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan H.A. (23) yaralandı.

        Yaralılar ilk müdahalenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        Hayatta mı öldü mü? Veli Eren Atay'dan 288 gündür haber yok
        Hayatta mı öldü mü? Veli Eren Atay'dan 288 gündür haber yok
        Kendisini vuran husumetlisinden şikayetçi olmadı!
        Kendisini vuran husumetlisinden şikayetçi olmadı!
        Yorgandaki dikiş ipleri cinayeti aydınlattı!
        Yorgandaki dikiş ipleri cinayeti aydınlattı!
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Meteoroloji'den 3 uyarı birden!
        Meteoroloji'den 3 uyarı birden!
        Fukuşima'daki atık su tahliyesi ikinci kez denetlendi
        Fukuşima'daki atık su tahliyesi ikinci kez denetlendi
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        Çin'de hortum felaketi!
        Çin'de hortum felaketi!
        İsrail basını: Netanyahu çok gergin
        İsrail basını: Netanyahu çok gergin
        Derbide zafer Fenerbahçe'nin!
        Derbide zafer Fenerbahçe'nin!
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        OtoTekno'nun yeni bölümü bugün yayında
        OtoTekno'nun yeni bölümü bugün yayında
        3 felaket yeni bir hayat getirdi
        3 felaket yeni bir hayat getirdi
        Çakıroğlu ve Sürmeneli Avrupa Şampiyonu!
        Çakıroğlu ve Sürmeneli Avrupa Şampiyonu!
        İsrailliler yine sokaklara indi
        İsrailliler yine sokaklara indi
        4,5 yıllık hasret bitti!
        4,5 yıllık hasret bitti!

        Benzer Haberler

        Enerjisini atması için yönlendirildiği kick boksta dünya şampiyonluklarına...
        Enerjisini atması için yönlendirildiği kick boksta dünya şampiyonluklarına...
        Konya'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Konya'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Konya'da yem karma makinesine düşen kişi öldü
        Konya'da yem karma makinesine düşen kişi öldü
        Konya'da minibüs tıra çarptı, 2 kişi yaralandı
        Konya'da minibüs tıra çarptı, 2 kişi yaralandı
        Konya'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
        Konya'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
        "Konya Öğretmen Akademileri" devam ediyor
        "Konya Öğretmen Akademileri" devam ediyor