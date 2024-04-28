Konya'da direğe çarpıp devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin direğe çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin direğe çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
H.S.A. (24) yönetimindeki 42 ATT 632 plakalı otomobil, Beyşehir-Konya kara yolunun 2.kilometresi Eylikler Mahallesi yol ayrımındaki kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan H.A. (23) yaralandı.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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