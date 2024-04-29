Konya'da çantasında uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı

Otobüste kimlik kontrolü yapan ekipler H.B'nin tavırlarından şüphelenerek, üzerinde arama yaptı. Herhangi bir suç unsuru bulunmayan yolcu, bagaj veya başka eşyası olmadığını söylemesi üzerine uzaktan takibe alındı.

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