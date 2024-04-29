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        Konya'da çantasında uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı

        Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde çantasında uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 14:03 Güncelleme: 29.04.2024 - 14:03
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        Konya'da çantasında uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı
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        Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde çantasında uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı.

        Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ve Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde Konya'ya gelen yolcu otobüsünü durdurdu.

        Otobüste kimlik kontrolü yapan ekipler H.B'nin tavırlarından şüphelenerek, üzerinde arama yaptı. Herhangi bir suç unsuru bulunmayan yolcu, bagaj veya başka eşyası olmadığını söylemesi üzerine uzaktan takibe alındı.

        Otobüsün Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelmesi üzerine H.B'nin aracın bagajından bir çantayı aldığını gören polis ekipleri, şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelinin polisten kaçtığı sırada attığı çantada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.B, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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