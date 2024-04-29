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        Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Ömerovic ile yollar ayrıldı

        TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Ömerovic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 14:17 Güncelleme: 29.04.2024 - 14:17
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        Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Ömerovic ile yollar ayrıldı
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        TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Ömerovic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kulübün X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Fahrudin Ömerovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Fahrudin Ömerovic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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