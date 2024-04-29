Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Ömerovic ile yollar ayrıldı

Kulübün X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Fahrudin Ömerovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Fahrudin Ömerovic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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