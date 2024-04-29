Konya'da üniversite öğrencileri ve akademisyenler "Kampüste Filistin Nöbeti" eylemi yaptı

Konya'da, Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencileri "Kampüste Filistin Nöbeti" eylemi düzenledi.

Eğitim fakültesi önünde bir araya gelen öğrenciler ve akademisyenler, Filistin'e yönelik saldırılara tepki gösterdi, pankartlar ve Filistin bayraklarıyla İsrail'i protesto etti.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere gösterdikleri hassasiyet için teşekkür etti.

Yaşananların savaş değil, çocukların ve kadınların katledildiği bir soykırım olduğunu belirten Zorlu, zulmün bir an önce durmasını temenni ettiklerini söyledi.

Yaşananların sadece bugün için değil dünya tarihi için de bir utanç olduğunu vurgulayan Zorlu, şöyle konuştu:

"Demokrat, insani değerlere sahip, hümanizmin temel savunucusu olduğunu söyleyen dünyadaki etkin kuruluşlar ve devletler, sessizce bu katliamı ve soykırımı izliyor. Sadece bununla da kalmıyorlar, bu katliam ve soykırıma karşı seslerini yükselten, sivil hakları konusunda gerekli haklarını kullanmaya çalışan, protestolar yaparak şiddete müracaat etmeden hareket edenlere karşı da şiddet göstererek, asla tolerans göstermeyerek zulmün artmasına katkı sağlıyorlar."