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        Konya'da Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattının temeli atıldı

        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı 1. Etap Temel Atma Töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 13:26 Güncelleme: 30.04.2024 - 13:26
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        Konya'da Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattının temeli atıldı
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        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı 1. Etap Temel Atma Töreni gerçekleştirildi.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay ilçesindeki temel atma töreninde, kentte trafiği rahatlatmak ve ulaşımı kolaylaştırmak için birçok yatırımın yanında mevcut raylı sistem ağını genişletmek için de yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

        Yeni dönemde raylı sistem yatırımlarına ağırlık vereceklerini vurgulayan Altay, "Bu 5 yılda, mevcut 27 kilometre hattımıza 105 kilometre hat ilave ederek Konya'yı, Anadolu'nun raylı sistem ağını en çok kullanan şehri yapmak için çaba sarf edeceğiz. Bugün hep birlikte adliye-şehir hastanesi, şehir hastanesi-stadyum hattının temelini atmış olacağız." diye konuştu.

        Yeni yatırımların, özellikle sanayi bölgelerine toplu ulaşımı kolaylaştıracağına dikkati çeken Altay, şunları kaydetti:

        "Toplam 1.7 milyar lira yatırımla bu raylı sistem hattını şehrimize kavuşturmuş olacağız. Bununla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla çalışmalarımıza kesintisiz devam ediyoruz. Özellikle Alaaddin-Selçuk Üniversitesi, hatta Konya Teknik Üniversitesi hattıyla Konya'nın ilk metrosunu inşa etmek için de yoğun çaba içindeyiz. En kısa zamanda ona da başlayarak bir sözümüzü daha yerine getirmiş olacağız."

        - "Büyükşehirler içinde en ucuz toplu ulaşım sunan şehir olarak öne çıktık"

        Altay, kentte 1980'li yıllarda bu yana yapılan 27 kilometrelik raylı sistem hattını, 4 katına çıkarmak için tarihi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Bugün 28,1 kilometre yeni hattın inşasına başladık. İnşaatı devam eden Konya banliyösüyle kentin raylı sistemine iki kat ilave gerçekleştiriyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla yapacağımız 77 kilometreyi de eklediğimizde mevcut hattımızı 4 kat artırarak Konya'yı eşsiz bir raylı sistem ulaşımına kavuşturacağız. Konya tüm büyükşehirler içinde en ucuz toplu ulaşım sunan şehir olarak öne çıktı. Öğrenci biletimiz 4 lira, sivil biletimiz 8,5 lira. Neredeyse muadillerinin üçte biri fiyatına toplu ulaşımı gerçekleştiriyoruz."

        Program da Konya Valisi Vahdettin Özkan da bir selamlama konuşması yaptı. Konuşmaların ardından dua edilerek temel atma çalışması gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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