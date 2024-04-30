Konya'da boşandığı eşini ve kızını öldüren sanık hakim karşısında

Konya'nın Seydişehir ilçesinde boşandığı eşini ve kızını silahla öldürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Bekir Doğan, taraf avukatları ve müştekiler salonda hazır bulundu.

Söz verilen sanık Doğan, psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü.

Akşam eşinin evine gittiğini aktaran Doğan, "Sabah uyandığımda beni neden aldattığını sordum. 'Sen hak ettin, onun için aldattım.' dedi. Arabanın bagajındaki tüfek aklıma geldi. Asabiyet içindeydim, gergindim. Tüfeği alıp, yukarıya çıktım. Hedef gözetmeksizin ateş ettim. Kızımı öldürme kastım yoktu." ifadesini kullandı.