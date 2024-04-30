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        Konya'da boşandığı eşini ve kızını öldüren sanık hakim karşısında

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde boşandığı eşini ve kızını silahla öldürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 15:17 Güncelleme: 30.04.2024 - 15:17
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        Konya'da boşandığı eşini ve kızını öldüren sanık hakim karşısında
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde boşandığı eşini ve kızını silahla öldürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

        Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Bekir Doğan, taraf avukatları ve müştekiler salonda hazır bulundu.

        Söz verilen sanık Doğan, psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü.

        Akşam eşinin evine gittiğini aktaran Doğan, "Sabah uyandığımda beni neden aldattığını sordum. 'Sen hak ettin, onun için aldattım.' dedi. Arabanın bagajındaki tüfek aklıma geldi. Asabiyet içindeydim, gergindim. Tüfeği alıp, yukarıya çıktım. Hedef gözetmeksizin ateş ettim. Kızımı öldürme kastım yoktu." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Diş teknisyeni olduğu öğrenilen Bekir D, 30 Aralık 2023'te Ulukapı Mahallesi 154263 Sokak'taki evde, olaydan yaklaşık 3 ay önce boşandığı Ayşe G. ile kızı Gözde Nur D'yi silahla vurmuş, adrese sevk edilen sağlık ekipleri anne ile kızının öldüğünü belirlemişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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