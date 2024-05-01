Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Türkiye'de günlük 8 milyon ekmeğin israfı önlendi

        ABDULLAH DOĞAN - Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkanı Murat Kavuncu, yürütülen kampanyalarla ekmek israfının önlenmesinde yüzde 60 başarı sağlandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 11:05 Güncelleme: 01.05.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'de günlük 8 milyon ekmeğin israfı önlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABDULLAH DOĞAN - Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkanı Murat Kavuncu, yürütülen kampanyalarla ekmek israfının önlenmesinde yüzde 60 başarı sağlandığını söyledi.

        Kavuncu, AA muhabirine, Türkiye'de kaliteli ekmek üretimi konusunda titizlikle çalıştıklarını belirtti.

        Ekmeğin en temel yaşam kaynağı olduğuna işaret eden Kavuncu, israfın engellenmesine yönelik büyük çaba yürüttüklerini aktardı.

        Kavuncu, son yıllarda yürütülen çeşitli kampanyalar ve çalışmalarla ekmek israfının önüne geçilmesinde ciddi mesafe alındığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "Türkiye'de bugün 130 milyon ekmek üretimi var. Bunun yüzde 10'unun israfı vardı, 13 milyon ekmek israf oluyordu. Ekmek israfıyla ilgili devletin tüm kurumları ve sivil toplum örgütleriyle 15 yıl önce program başlattık. İsrafın engellenmesinde yüzde 60 başarıyı sağlamış olduk. İsraf edilen 13 milyon ekmeğin 8 milyonunu engelledik."

        Ekmek israfının tamamen bitirilmesi gerektiğini vurgulayan Kavuncu, "Çünkü ekmek israfından dolayı 2,5 milyar dolar çöpe gidiyordu. İadeli ekmek projesini getirdik ki atık ekmekler çöpe gitmesin, fırınların depolarında olmasın. İadeli ekmek, askıda ekmek projesini bütün belediyelerde ve muhtarlıklarda da sürdürüyoruz. 1,5 milyar dolar gibi paranın Türkiye'nin hazinesinde kalması sağlandı." dedi.

        - 27 bin fırında ekmek mesaisi sürüyor

        Kavuncu, ekmek üretiminde çeşitliliğin arttığına işaret ederek, "Bugün Türkiye'de 90 ekmek çeşidi var. Tarım ve Orman Bakanlığı ile yaptığımız çalışmanın neticesinde ekmek tebliği yönetmeliğini değiştirdik. Türkiye'de tam buğday, tandır, çavdar, yulaflı ekmeği gibi çeşitli ekmeklerimiz fırınlarımızda üretiliyor." diye konuştu.

        Türkiye'de kara, endüstriyel ve borulu fırınlarla üretim yapıldığını aktaran Kavuncu, ülkede 27 bin fırın olduğunu kaydetti.

        Kavuncu, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü konumunda olduklarını ifade ederek, "Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu olarak her zaman devletimizin, milletimizin yanında olduk. Her zaman da olacağız. Çünkü en büyük nimeti üretiyoruz. Ekmek yaşam kaynağı. Fırıncılar olarak üç öğün vatandaşlarımızın sofrasındayız, evindeyiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP ve DİSK Saraçhane'de buluştu!
        CHP ve DİSK Saraçhane'de buluştu!
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        Sendikalar Taksim Anıtı'na siyah çelenk bıraktı: "TOMA'ların, barikatların, biber gazlarının olmadığı 1 Mayısları özledik"
        Sendikalar Taksim Anıtı'na siyah çelenk bıraktı: "TOMA'ların, barikatların, biber gazlarının olmadığı 1 Mayısları özledik"
        İstanbul'da 1 Mayıs: Yollar kapalı, geniş güvenlik önlemleri
        İstanbul'da 1 Mayıs: Yollar kapalı, geniş güvenlik önlemleri
        Emekçinin enflasyonla imtihanı
        Emekçinin enflasyonla imtihanı
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        Bakan Tekin: Literatüre bakınca gördük ki bizim müfredatımız çocuklara diğer ülkelere göre iki katı bilgi yüklüyor
        Bakan Tekin: Literatüre bakınca gördük ki bizim müfredatımız çocuklara diğer ülkelere göre iki katı bilgi yüklüyor
        Kulüpler imzaları açıklayacak
        Kulüpler imzaları açıklayacak
        Trump'tan Biden'a tehdit
        Trump'tan Biden'a tehdit
        Golcülerin yarışı nefes kesiyor!
        Golcülerin yarışı nefes kesiyor!
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        Ankara'da kuvvetli sağanak yağış! Yollar kapandı, elektrikler kesildi
        Ankara'da kuvvetli sağanak yağış! Yollar kapandı, elektrikler kesildi
        Bisikletine kamyonet çarpmıştı... Antrenman yapıyormuş!
        Bisikletine kamyonet çarpmıştı... Antrenman yapıyormuş!
        Kuaförde 2 kişiyi öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        Kuaförde 2 kişiyi öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        Kardeşinden kaçıp komşusuna sığınmıştı! Kanlı miras!
        Kardeşinden kaçıp komşusuna sığınmıştı! Kanlı miras!
        Emekli aylığı zammı dünya gündeminde
        Emekli aylığı zammı dünya gündeminde
        Kuraklık 300 yıllık kasabanın kalıntılarını ortaya çıkardı
        Kuraklık 300 yıllık kasabanın kalıntılarını ortaya çıkardı
        ABD'deki protestolarda tansiyon yükseldi!
        ABD'deki protestolarda tansiyon yükseldi!
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?

        Benzer Haberler

        Yıl sonuna kadar iki yeni sondaj kulesi daha Gabar'a gidecek
        Yıl sonuna kadar iki yeni sondaj kulesi daha Gabar'a gidecek
        Seydişehir'de hacı adaylarına eğitim verildi
        Seydişehir'de hacı adaylarına eğitim verildi
        Kadınhanı'nda hırsızlık
        Kadınhanı'nda hırsızlık
        Konya'da 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Konya'da 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Hacı adayları aşılandı
        Hacı adayları aşılandı
        Eski eşi ve kızını öldüren sanık: Hedef gözetmeksizin ateş ettim
        Eski eşi ve kızını öldüren sanık: Hedef gözetmeksizin ateş ettim