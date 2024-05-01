Seydişehir'de bir kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

Çatmakaya Mahallesi'nde ikamet eden Muzaffer Baş'ın (65) yaylada bulunan evinde sobadan sızan gazdan zehirlendiğini fark eden yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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