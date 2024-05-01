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        Konya'da otomobilin motor kısmında sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobilin motor kısmına giren kedi, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 16:58 Güncelleme: 01.05.2024 - 16:58
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        Konya'da otomobilin motor kısmında sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobilin motor kısmına giren kedi, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

        Üzümlü Mahallesi'nde, 07 GHT 43 plakalı aracın sürücüsü, otomobilden kedi sesi geldiğini fark etti.

        Sürücü, motor bölümüne sıkışan kedi yavrusunu, kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Ekipler, aracın bazı parçalarını sökerek ulaştıkları kediyi kurtardı.

        Sürücünün, "Umut" ismini verdiği kediyi sahiplendiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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