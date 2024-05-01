Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 23:10 Güncelleme: 01.05.2024 - 23:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma ile başladı. Pas çalışması ve 6'ya 4 oyun ile devam eden antrenman, 5'e 5 maçlarla sona erdi.

        Yeşil beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara'da kuvvetli yağış!
        Ankara'da kuvvetli yağış!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        "Netanyahu, esir ailelerinden yardım istedi"
        "Netanyahu, esir ailelerinden yardım istedi"
        "1 Mayıs'ta 226 kişi gözaltına alındı"
        "1 Mayıs'ta 226 kişi gözaltına alındı"
        Gürcistan'da tartışmalı tasarıya ikinci onay
        Gürcistan'da tartışmalı tasarıya ikinci onay
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        Almanya'da Salih zirvesi!
        Almanya'da Salih zirvesi!
        Otomobil çarptı, kaçak göçmen oldukları ortaya çıktı
        Otomobil çarptı, kaçak göçmen oldukları ortaya çıktı
        İsmail Kartal'dan Krunic kararı
        İsmail Kartal'dan Krunic kararı
        Kolombiya, İsrail'le diplomatik ilişkileri kesiyor
        Kolombiya, İsrail'le diplomatik ilişkileri kesiyor
        Sahte arkadaşları tespit etmenin 9 yolu!
        Sahte arkadaşları tespit etmenin 9 yolu!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Dries Mertens imzayı atıyor!
        Dries Mertens imzayı atıyor!
        Saraçhane'de arbede son buldu! DİSK ve KESK'ten sağduyulu açıklama!
        Saraçhane'de arbede son buldu! DİSK ve KESK'ten sağduyulu açıklama!
        Dünya genelinden 1 Mayıs manzaraları
        Dünya genelinden 1 Mayıs manzaraları
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        Hadise'den Lucas Torreira açıklaması
        Hadise'den Lucas Torreira açıklaması
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri

        Benzer Haberler

        Konya'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu
        Konya'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu
        Konya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Konya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Depremde Alpargün Apartmanı'nda ölen 96 kişinin yakınları: Bilirkişi seçile...
        Depremde Alpargün Apartmanı'nda ölen 96 kişinin yakınları: Bilirkişi seçile...
        İsveç'teki Türk asıllı siyasetçi Yüksel, Avrupa Parlamentosu seçimleri için...
        İsveç'teki Türk asıllı siyasetçi Yüksel, Avrupa Parlamentosu seçimleri için...
        Türk asıllı siyasetçi, Avrupa Parlamentosu seçimleri için Konya'daki hemşeh...
        Türk asıllı siyasetçi, Avrupa Parlamentosu seçimleri için Konya'daki hemşeh...
        Konya'da otomobilin motor kısmında sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
        Konya'da otomobilin motor kısmında sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı