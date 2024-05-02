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        Bozkır'da "Kudüs'ü Anlamak" programı düzenlendi

        Konya'nın Bozkır ilçesinde "Kudüs'ü Anlamak" söyleşisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 11:13 Güncelleme: 02.05.2024 - 11:13
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        Bozkır'da "Kudüs'ü Anlamak" programı düzenlendi
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        Konya'nın Bozkır ilçesinde "Kudüs'ü Anlamak" söyleşisi gerçekleştirildi.

        Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'ndaki programa, Isparta İl Müftü Yardımcısı Seyit Böğet konuşmacı olarak katıldı.

        Söyleşi de Türkiye ile Filistin arasında tarihi bağlara dikkati çeken Böğet, "Her ne kadar unutturulmaya çalışılsa da bizim Filistin, Kudüs ve Gazze'yle tarihi bağlarımız var. Bölgeye gidip gördüğünüzde ecdadın yaptığı hizmetleri ve yapılan şehitlikleri görüyorsunuz. Bölgeyle olan bağlarımızı güçlendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

        Bozkır Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Emin Emre Öztürk de her zaman mazlumların yanında olduklarını ifade etti.

        Programın sonunda Öztürk, Böğet'e plaket takdim etti.

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