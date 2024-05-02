Bozkır'da "Kudüs'ü Anlamak" programı düzenlendi

Konya'nın Bozkır ilçesinde "Kudüs'ü Anlamak" söyleşisi gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'ndaki programa, Isparta İl Müftü Yardımcısı Seyit Böğet konuşmacı olarak katıldı.

Söyleşi de Türkiye ile Filistin arasında tarihi bağlara dikkati çeken Böğet, "Her ne kadar unutturulmaya çalışılsa da bizim Filistin, Kudüs ve Gazze'yle tarihi bağlarımız var. Bölgeye gidip gördüğünüzde ecdadın yaptığı hizmetleri ve yapılan şehitlikleri görüyorsunuz. Bölgeyle olan bağlarımızı güçlendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.